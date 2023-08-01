СБУ затримала у Миколаєві інформаторку блогера ФСБ. Він корегував удари по Україні

Зокрема, вона передала агресору фото та відео з місць ворожих «прильотів» по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза. Розвіддані фігурантка переправляла Лебедєву (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

Надалі ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївську область. Крім того, одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для "РИА Новости".

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора. Згодом вона вийшла на "Лохматого", з яким спілкувалась через спеціально створений ним Telegram-канал.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, раніше СБУ затримала російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах у Миколаєві. Крім того, СБУ затримала ще одного російського агента, який готував ракетний удар РФ по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу в Миколаєві. Ним виявився місцевий мешканець.