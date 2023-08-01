СБУ задержала в Николаеве информатора блогера ФСБ. Он корректировал удары по Украине

В частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

В дальнейшем вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевскую область. Кроме того, полученные от информаторки медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов для "РИА Новости".

По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Впоследствии она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Telegram-канал.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала российского информатора, готовившего воздушные удары по железнодорожным мостам в Николаеве. Кроме того, СБУ задержала еще одного российского агента, который готовил ракетный удар РФ по зданиям управления Службы безопасности и оборонного завода в Николаеве. Им оказался местный житель.