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СБУ затримала мешканку Кривого Рогу, яка працювала на спецслужби Росії

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Дніпро, Середа 31 травня 2023 10:30
СБУ затримала мешканку Кривого Рогу, яка працювала на спецслужби Росії Фото: у Кривому Розі Дніпропетровської області затримали агентку ФСБ Росії (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали агентку ФСБ Росії, яка "ділилася" з ворожими спецслужбами розвідувальними даними та фіксувала наслідки обстрілу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Її також цікавили місця базування та маршрути переміщення Сил оборони у Кривому Розі. Зібрану інформацію російські спецслужби використовували для корегування наступних обстрілів міста.

Вона самостійно об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Цікаво, що від початку вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, жінка відкрито підтримувала дії окупантів. Саме через це потрапила "на гачок" російських силовиків, які швидко знайшли з нею "спільну мову" та завербували.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Затримання у Кривому Розі

Раніше Служба безпеки затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився чиновник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

Також співробітники СБУ викрили одне з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Воно діяло в місті 10 років. Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом. Зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів.

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Служба безпеки України Кривий Ріг
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