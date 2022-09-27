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СБУ затримала корегувальника ударів дронів-камікадзе в Одеській області

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Одеса, Вівторок 27 вересня 2022 12:17
СБУ затримала корегувальника ударів дронів-камікадзе в Одеській області Фото: СБУ затримала корегувальника ударів дронів-камікадзе в Одеській області (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні Одеської області. Зрадником виявився мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

"Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе", - додали в спецслужбі.

Агент передавав окупантам розвіддані через анонімний Тelegram-канал, у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".

Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Як повідомлялося, 23 вересня російські війська атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок інциденту загинула одна людина, є руйнування.

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