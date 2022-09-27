СБУ задержала корректировщика ударов дронов-камикадзе в Одесской области
СБУ задержала российского агента, который "наводил" удары дронов-камикадзе на юге Одесской области. Предателем оказался житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.
"Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", - добавили в спецслужбе.
Агент передавал оккупантам разведданные через анонимный Тelegram-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".
Злоумышленник был задержан на попытке передачи закрытых сведений в РФ. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.
Как сообщалось, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате инцидента погиб один человек, есть разрушения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.