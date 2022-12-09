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СБУ затримала колаборанта, який для окупантів знеструмив частину Донецької області

Фото: СБУ затримала колаборанта, який для окупантів знеструмив частину Донецької області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала колаборанта-енергетика, який знеструмив частину Донецької області, аби направити електроенергію до баз росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж. Під час окупації ворог призначив його керівником "РЕС Краснолиманського району", яке підпорядковувалось "Міністерству вугілля та енергетик "ДНР"

"Перебуваючи на «посаді» зловмисник "від’єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань Росії", - додає СБУ.

Також, аби набрати "штат" він проводив співпрацю з представниками "Регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки.

Після знеструмлення міста, колаборант забезпечував військові бази та склади ворога енергопостачанням.

"Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його", - пише пресслужба.

Фото: СБУ затримала колаборанта, який для окупантів знеструмив частину Донецької області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала ще одного поплічника окупантів, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті.

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