СБУ затримала колаборанта-енергетика, який знеструмив частину Донецької області, аби направити електроенергію до баз росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Фото: СБУ затримала колаборанта, який для окупантів знеструмив частину Донецької області (ssu.gov.ua)

"Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його", - пише пресслужба.

Після знеструмлення міста, колаборант забезпечував військові бази та склади ворога енергопостачанням.

Також, аби набрати "штат" він проводив співпрацю з представниками "Регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки.

"Перебуваючи на «посаді» зловмисник "від’єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань Росії", - додає СБУ.

Зазначається, що поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж. Під час окупації ворог призначив його керівником "РЕС Краснолиманського району", яке підпорядковувалось "Міністерству вугілля та енергетик "ДНР"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала ще одного поплічника окупантів, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті.

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