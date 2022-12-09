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СБУ задержала коллаборанта, обесточившего для оккупантов часть Донецкой области

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Пятница 09 декабря 2022 12:26
СБУ задержала коллаборанта, обесточившего для оккупантов часть Донецкой области Фото: СБУ задержала коллаборанта, обесточившего для оккупантов часть Донецкой области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала коллаборанта-энергетика, обесточившего часть Донецкой области, чтобы направить электроэнергию в базы россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей. Во время оккупации враг назначил его руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось "Министерству угля и энергетик "ДНР"

"Находясь на "должности" злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России", - добавляет СБУ.

Также, чтобы набрать "штат", он проводил сотрудничество с представителями "Региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.

После обесточивания города коллаборант обеспечивал военные базы и склады врага энергоснабжением.

"После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его", - пишет пресс-служба.

СБУ задержала коллаборанта, обесточившего для оккупантов часть Донецкой области

Фото: СБУ задержала коллаборанта, обесточившего для оккупантов часть Донецкой области (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала еще одного приспешника оккупантов, корректировавшего обстрелы позиций ВСУ на южном фронте.

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