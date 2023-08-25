ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни викрали майже 4 млн тонн українського зерна, - ЦНС

Росія, П'ятниця 25 серпня 2023 15:57
UA EN RU
Росіяни викрали майже 4 млн тонн українського зерна, - ЦНС Фото: Росіяни викрали майже 4 млн тонн українського зерна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти викрали вже більше як 3 мільйони тонн зерна на тимчасово окупованих територіях України. Це не враховуючи території Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Без охоплення Криму, на тимчасово окупованих територіях окупанти вкрали 3,7 млн тонн українського зерна.

За повідомленням ЦНС, із цієї кількості 1,4 млн тонн викрадених зернових припадає на Запорізьку область. Таку кількість зерна загарбники награбували фактично відібрали фермерів, які не мають іншого виходу, як здавати урожай за фіксованими цінами набагато нижче ринкових.Надалі награбоване перепродається знайомим гауляйтерам підприємцям та вже потім реалізується за ринковими цінами у РФ.

"Кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України", - наголошують у ЦНС.

Росія незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій

Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише минулого року Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші