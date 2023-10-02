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СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов"

Киев, Понедельник 02 октября 2023 10:27
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СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов" Фото: агент ФСБ хотел поступить в школу "Армии дронов" в Киеве и шпионить за ВСУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Киеве агента РФ, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными. Им оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Соответствующую задачу вражеский агент получил от своего российского "куратора" в конце лета этого года. Для его выполнения приспешник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов", - говорится в сообщении.

После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.

По имеющимся данным, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

"Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города. В случае успешного выполнения враждебных задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту", - рассказали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленника и задержали его "на горячем" во время фотографирования им одной из воинских частей в столице.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, недавно СБУ задержала российских агентов, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Перед атакой они направили оккупантам координаты для обстрела столицы.

Кроме того, СБУ задержала в Киеве военного-"оборотня", который готовил новые удары РФ по ТЭЦ в Киеве. Им оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, который за свои "услуги" получал от 100 до 1000 долларов.

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