СБУ затримала експравоохоронця, який готував в Херсоні аналог ФСБ: подробиці

СБУ затримала колишнього правоохоронця, який допомагав росіянам створити в Херсоні аналог ФСБ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Під час окупації Херсона зрадник допомагав співробітникам ФСБ налагодити діяльність "місцевого" підрозділу спецслужби Росії. Так званий орган повинен був виконувати вказівки Кремля щодо придушення руху опору й поширення російського режиму. Також зрадник підшукував "однодумців" та пропонував їм вступити до "філіалу" ФСБ.
За даними слідства, зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще у 2010 році. У поле зору ФСБ він потрапив напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Ще тоді чоловіку запропонували допомогти ворогу у зборі інформації щодо обстановки в Херсоні.
"Під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії. Встановлено, що для підбору "кандидатів" до лав підконтрольного Москві "ГСБ" він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур", - пише пресслужба.
Після втечі росіян та звільнення міста нашими героями, зрадник намагався "залягти на дно", аби уникнути правосуддя. Втім, пізніше його було затримано.
Фото: СБУ затримала ексспівробітника спецслужб України, який готував в Херсоні аналог ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно викрила "віцемера" окупантів у Донецькій області, яка відповідала за депортацію до Росії мешканців Маріуполя і Волновахи.
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