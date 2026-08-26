СБУ затримала екснардепа, який організував схему для "ухилянтів"

СБУ і Нацполіція затримали колишнього народного депутата, який організував корупційну схему для "ухилянтів". За 10 тисяч доларів він допомагав отримувати фейкову інвалідність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Підберезняка Вадима Івановича.
Для реалізації оборудки екснардеп залучив власні зв’язки у медичних закладах Миколаївської області. Процес оформлення проходив у кілька етапів:
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали експолітика разом із посередником безпосередньо під час отримання другого траншу коштів за пакет документів.
Фото: затримання фігурантів злочинної схеми (СБУ)
Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних медпрацівників.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові правоохоронці викрили схему оформлення фейкової інвалідності військовозобов’язаним. За кілька тисяч доларів їм допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації.