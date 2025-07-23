СБУ затримала ексчиновника КМДА, який розікрав 75 млн гривень на тяжкохворих

Затриманий - ексдиректор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Його підозрюють у причетності до розкрадання майже 75 мільйонів гривень, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.

"Співробітники СБУ викрили перших фігурантів навесні цього року - двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника", - зазначили в СБУ.

За матеріалами з доказової бази, ексдиректор департаменту впродовж перебування на посаді у 2022-2025 роках брав участь в організації схеми розкрадання. Саме під його керівництвом укладалися договори із підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих.

Щонайменше половину бюджетних коштів фігуранти справи витратили на придбання преміум-автомобілів та елітної нерухомості. Для приховання схеми придбане майно оформлювати нібито "для потреб пацієнтів" та вносили ці дані у звітну документацію.

Окрім чиновників, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які "відмивали" розкрадені кошти через схему надання безоплатних послуг для тяжкохворих. Готівку передавали організаторам схеми розкрадення.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану), їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

"Тіньовий куратор" схеми зміг втекти за кордон. Йому повідомлено про підозру заочно.

Фото: затримання ексдиректора департаменту КМДА (Служба безпеки України)

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про колишнього директора Департаменту соцполітики КМДА Руслана Світлого. Саме його вважають причетним до розкрадення 75 мільйонів гривень.

Навесні 2025 року СБУ вже викрила двох заступниць Світлого - Людмилу Ріяко та Людмилу Довганчин, а також очільника столичної психлікарні та їхнього спільника Геннадія Лепського.

Гроші, що розкрадалися фігурантами, були виділені на фінансування програми КМДА "Міцне здоров'я". Через цю програму тяжкохворі кияни повинні були отримувати щоденний догляд, медобслуговування, ліки та продукти харчування.

На кожного пацієнта щомісяця було покладено 55 тисяч гривень. Проте по факту до пацієнтів доходило тільки п'ять тисяч гривень. Інші гроші привласнювали Світлий та інші учасники схеми, які придбали собі елітну нерухомість та люксові авто.

Окрім Світлого, заочну підозру отримав "тіньовий куратор" департаменту КМДА Олександр Добровський. Зараз він переховується від слідства за кордоном.