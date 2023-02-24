СБУ затримала екс-мера з Чернігівської області, який виправдовував злочини РФ
Правоохоронці затримали двох поплічників РФ, які закликали підтримувати окупантів. Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер районного центру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Напередодні повномасштабного вторгнення екс-мер звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину. Під час окупації частини Чернігівської області військами РФ колишній міський голова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що він в інтернеті публікував дописи, в яких дискредитував ЗСУ та популяризував терористичні організації "Л/ДНР". Чоловіка виявили і йому повідомили про підозру у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників".
"Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі та поранені мирні жителі", - додали в СБУ.
Жінці повідомили про підозру у вчинені наступних злочинів:
- Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;
- Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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