Зловмисниками виявилися жителі Київської області та Сум, які шукали швидкого заробітку в Telegram-каналах. Їх завербували дистанційно, обіцяючи грошову винагороду, проте замість грошей вони отримали підозру та загрозу тюремного ув’язнення.

18-річний мешканець Кагарлицького району Київської області підпалив будівлю місцевої територіальної громади. Для цього він розбив вікно, залив у приміщення легкозаймисту речовину, підпалив її та зняв відео на телефон, яке надіслав російському куратору. Зловмисник також планував спалити будівлю Укрпошти в сусідньому селі, але його затримали "по гарячих слідах".

Крім того, у Сумах 35-річний безробітний здійснив підпали двох приймалень територіальних центрів комплектування (ТЦК) та трьох службових автомобілів українських військових.

Наразі обом затриманим оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 194: умисне знищення або пошкодження майна.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ затримала двох підпалювачів з Сум та Київської області, завербованих спецслужбами Росії (t.me/SBUkr)