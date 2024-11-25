Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили двох осіб, які виконували завдання російських спецслужб, здійснюючи підпали в різних регіонах України. Основними цілями зловмисників були будівлі державних установ та автомобілі українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зловмисниками виявилися жителі Київської області та Сум, які шукали швидкого заробітку в Telegram-каналах. Їх завербували дистанційно, обіцяючи грошову винагороду, проте замість грошей вони отримали підозру та загрозу тюремного ув’язнення.
18-річний мешканець Кагарлицького району Київської області підпалив будівлю місцевої територіальної громади. Для цього він розбив вікно, залив у приміщення легкозаймисту речовину, підпалив її та зняв відео на телефон, яке надіслав російському куратору. Зловмисник також планував спалити будівлю Укрпошти в сусідньому селі, але його затримали "по гарячих слідах".
Крім того, у Сумах 35-річний безробітний здійснив підпали двох приймалень територіальних центрів комплектування (ТЦК) та трьох службових автомобілів українських військових.
Наразі обом затриманим оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Фото: СБУ затримала двох підпалювачів з Сум та Київської області, завербованих спецслужбами Росії (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення Росії готували теракти по Україні.
Крім того, СБУ викрила настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.
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