Злоумышленниками оказались жители Киевской области и Сум, которые искали быстрого заработка в Telegram-каналах. Их завербовали дистанционно, обещая денежное вознаграждение, однако вместо денег они получили подозрение и угрозу тюремного заключения.

18-летний житель Кагарлицкого района Киевской области поджег здание местной территориальной общины. Для этого он разбил окно, залил в помещение легковоспламеняющееся вещество, поджег его и снял видео на телефон, которое прислал российскому куратору. Злоумышленник также планировал сжечь здание Укрпочты в соседнем селе, но его задержали «по горячим следам».

Кроме того, в Сумах 35-летний безработный совершил поджоги двух приемных территориальных центров комплектования (ТЦК) и трех служебных автомобилей украинских военных.

Сейчас обоим задержанным объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

ч. 2 ст. 194: умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: СБУ задержала двух поджигателей из Сум и Киевской области, завербованных спецслужбами России (t.me/SBUkr)