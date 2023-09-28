СБУ затримала двох агітаторів, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до Росії

"Служба безпеки затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України. Зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та "приєднання" територій нашої держави до складу Росії", - йдеться в повідомленні.



Миколаїв

СБУ затримала працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).



За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте". На ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ.



"Також вона "пропонувала" українцям не чинити спротив загарбникам і "погодитись" на захоплення південних регіонів України", - розповіли в СБУ.



Запоріжжя

Тут затримали представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Кирила Стремоусова.



Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників.



"Через таку "співпрацю" інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів", - додали у відомстві



Для цього він створив власний Telegram-канал та сторінку у Facebook, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.