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СБУ затримала двох агентів РФ у Краматорську, які наводили ракети на позиції ЗСУ

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ у Краматорську, які наводили ракети на позиції ЗСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську Донецької області. Зловмисниками виявились двоє мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

За даними слідства, один з них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Telegram і був "на зв’язку" з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

Як розповіли в СБУ, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта - адміністратора прокремлівської інтернет-групи - кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони перебувають під вартою.

Як повідомлялось, СБУ затримала двох російських інформаторок в Донецькій області. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили агентурну групу ГРУ Росії, до складу якої входили дві мешканки Краматорська, одна з них – медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ. Жінки "зливали" ворогові позиції Сил оборони під Бахмутом.

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Служба безпеки УкраїниКраматорськ