СБУ затримала двох агентів РФ у Краматорську, які наводили ракети на позиції ЗСУ

"Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

За даними слідства, один з них збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Telegram і був "на зв’язку" з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

Як розповіли в СБУ, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта - адміністратора прокремлівської інтернет-групи - кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони перебувають під вартою.