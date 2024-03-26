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СБУ затримала диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізницю у Полтавській області

Фото: диверсанти ФСБ РФ намагались підірвати залізницю у Полтавській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України затримала "на гарячому" диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізничну лінію у Полтавській області. Співробітники СБУ запобігли підриву важливого об'єкту УЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримано двох агентів ФСБ РФ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України", - йдеться у повідомленні.

 

Диверсанти ФСБ РФ намагалися підірвати залізницю у Полтавській області (https://t.me/SBUkr)

Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу.

"У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події", - констатували в СБУ.

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором - кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

"Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня", - додали у відомстві.

Що відомо про диверсантів?

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
 

Не перший випадок

Раніше українські правоохоронці нейтралізували диверсантів, які виявили понад 700 координат окупантів на східному фронті.

За даними на березень 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ затримала понад 350 диверсантів. При цьому понад 20 осіб було ліквідовано.

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Служба безпеки УкраїниПолтавская область