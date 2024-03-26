СБУ задержала диверсантов ФСБ РФ, пытавшихся взорвать железную дорогу в Полтавской области

"В результате спецоперации в Полтавской области "на горячем" задержаны два агента ФСБ РФ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Диверсанты ФСБ РФ пытались подорвать железную дорогу в Полтавской области (https://t.me/SBUkr)

Для диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава.

"В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие посредством пульта дистанционного управления. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте происшествия", - констатировали в СБУ.

В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором - кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

"Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта", - добавили в ведомстве.

Что известно о диверсантах?

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.