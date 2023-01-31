СБУ затримала депутата ОПЗЖ, що працював на розвідку Кремля на Донбасі

"З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.



"Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки "звіту" для коригування повторних ударів. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей", - додають в службі.



За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через "спілкування" у чаті одного з прокремлівських Telegram-каналів.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.