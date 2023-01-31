СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на разведку Кремля на Донбассе

"С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района. Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

"После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений", - добавляют в службе.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки из-за "общения" в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.