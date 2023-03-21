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СБУ затримала агентку РФ, яка "зливала" розташування складів з боєприпасами під Харковом

Фото: СБУ затримала агентку РФ, яка "зливала" розташування складів із боєприпасами під Харковом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні затримали ворожу інформаторку, яка "полювала" за складами з боєприпасами ЗСУ в Харківській області. Зокрема, зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в Куп’янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Насамперед агресора цікавили локації зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях регіону. Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, російська спецслужба залучила жінку до негласної співпраці через її чоловіка, який перебуває на території країни-агресора.

"Для збору даних зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала військові об’єкти. Отримані відомості надсилала до РФ через месенджери", - додали в СБУ.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомлялося, СБУ затримала в Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецназівців. Працівникам СБУ вдалося знайти схованку з вибухівкою.

Крім того, у Харкові викрили і затримали ще одного російського агента. Він коригував ракетні удари по місту, а також передавав росіянам інформацію про військових.

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