СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" расположение складов с боеприпасами под Харьковом

"В первую очередь агрессора интересовали локации хранения военной техники, оружия и боеприпасов ВСУ на прифронтовых территориях региона. Развединформация требовалась врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российская спецслужба привлекла женщину к негласному сотрудничеству через ее мужа, находящегося на территории страны-агрессора.

"Для сбора данных злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала военные объекты. Полученные сведения посылала в РФ через мессенджеры", - добавили в СБУ.

Сейчас фигурантке доложено о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.