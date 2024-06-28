СБУ затримала агента спецназу РФ, який готував прорив на Покровському напрямку

"Фігурант розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де тривають безперервні бої. Найбільше ворога цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії", - йдеться у повідомленні.

Ця інформація, за даними СБУ, була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ.

"Для збору відомостей агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах. Служба безпеки затримала фігуранта у його власному помешканні", - розповіли в СБУ.

Ким виявився агент РФ

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії.

"У квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець Росгвардії, який співпрацює з воєнною розвідкою РФ. Його особу вже встановлено СБУ", - зазначили у відомстві.

У поле зору окупантів зрадник потрапив як активний користувач проросійських Telegram-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.