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СБУ задержала агента спецназа РФ, готовившего прорыв на Покровском направлении

Фото: СБУ задержала агента российского спецназа (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента российского спецназа. Он готовил прорыв оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Фигурант разведывал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются непрерывные бои. Больше всего врага интересовали локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии", - говорится в сообщении.

Эта информация, по данным СБУ, требовалась оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ.

"Для сбора сведений агент пешком обходил местность, где фиксировал нужные ему локации. Полученные координаты он отмечал на Google-картах. Служба безопасности задержала фигуранта в его собственном доме", - рассказали в СБУ.

 

Кем оказался агент РФ

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Мирнограда, работник частной охранной компании.

"В апреле этого года мужчину дистанционно завербовал спецназ Росгвардии, который сотрудничает с военной разведкой РФ. Его личность уже установлена ​​СБУ", - отметили в ведомстве.

В поле зрения окrупантов предатель попал как активный пользователь пророссийских Telegram-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ситуация на Покровском направлении

За последние сутки самыми горячими направлениями фронта оставались Торецкий, Покровский и Кураховский. В частности, на Покровском враг потерял более 300 военнослужащих.

Недавно во время поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.

Подробнее о ситуации на фронте и где могут идти наиболее жестокие бои летом, - читайте в материале РБК-Украина.

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