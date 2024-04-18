СБУ затримала російського агента у Дніпрі. Він не лише наводив ракети і дрони на місто, але і вишукував позиції ППО українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рф отримати актуальні розвіддані про Сили оборони у Дніпрі. Це вдалося завдяки спецоперації СБУ, у ході якої в обласному центрі затримано російського інформатора", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, зловмисник намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.

"Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії "Єдина Росія", який проживає в РФ", - додали в СБУ.

СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети та дрони на Дніпро (t.me/SBUkr)

Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру.

"Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності. Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його "зв’язкового" з Росії", - додали в спецслужбі.

Що відомо про агента РФ?

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі "Вконтакте" дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ.

Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в маршрутках, з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.