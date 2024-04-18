СБУ задержала российского агента в Днепре. Он не только наводил ракеты и дроны на город, но и выискивал позиции ПВО украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки России получить актуальные разведданные о Силах обороны в Днепре. Это удалось благодаря спецоперации СБУ, в ходе которой в областном центре задержан российский информатор", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции украинских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Также фигурант фиксировал основные маршруты движения подразделений ВСУ.

"Полученные сведения он дистанционно передавал одному из известных блоггеров путинской партии "Единая Россия", проживающему в РФ", - добавили в СБУ.

СБУ задержала агента РФ, наводившего ракеты и дроны на Днепр (t.me/SBUkr)

После получения развединформации прокремлевский пропагандист выкладывал ее в подконтрольных российской спецслужбе пабликах. В дальнейшем враг использовал эти данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Днепру.

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его подрывной деятельности. Тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны и поэтапно задокументирован фигурант, чтобы установить личность его "связного" из России", - добавили в спецслужбе.

Что известно об агенте РФ?

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала вражеского информатора.

По данным следствия, им оказался специалист в сфере IT-технологий, идеологический сторонник рашизма. Летом 2023 года он начал публиковать в запрещенной соцсети "Вконтакте" сообщения в поддержку кремлевского режима.

Таким образом, он привлек на себя внимание рашистского блогера, который предложил айтишнику сотрудничество в пользу РФ.

Для сбора разведданных фигурант ездил по городу в маршрутках, с которых скрыто фотографировал места предполагаемого пребывания или проезда украинских войск.

Во время обысков у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон с поличным. Также зафиксированы переводы средств на его криптовалютный кошелек, которые поступали из РФ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.