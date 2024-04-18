ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала агента РФ, наводившего ракеты и дроны на Днепр

Днепр, Четверг 18 апреля 2024 12:24
UA EN RU
СБУ задержала агента РФ, наводившего ракеты и дроны на Днепр Фото: СБУ задержала агента РФ, наводившего ракеты и дроны на Днепр (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского агента в Днепре. Он не только наводил ракеты и дроны на город, но и выискивал позиции ПВО украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки России получить актуальные разведданные о Силах обороны в Днепре. Это удалось благодаря спецоперации СБУ, в ходе которой в областном центре задержан российский информатор", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции украинских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Также фигурант фиксировал основные маршруты движения подразделений ВСУ.

"Полученные сведения он дистанционно передавал одному из известных блоггеров путинской партии "Единая Россия", проживающему в РФ", - добавили в СБУ.

СБУ задержала агента РФ, наводившего ракеты и дроны на Днепр (t.me/SBUkr)

После получения развединформации прокремлевский пропагандист выкладывал ее в подконтрольных российской спецслужбе пабликах. В дальнейшем враг использовал эти данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Днепру.

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его подрывной деятельности. Тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны и поэтапно задокументирован фигурант, чтобы установить личность его "связного" из России", - добавили в спецслужбе.

Что известно об агенте РФ?

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала вражеского информатора.

По данным следствия, им оказался специалист в сфере IT-технологий, идеологический сторонник рашизма. Летом 2023 года он начал публиковать в запрещенной соцсети "Вконтакте" сообщения в поддержку кремлевского режима.

Таким образом, он привлек на себя внимание рашистского блогера, который предложил айтишнику сотрудничество в пользу РФ.

Для сбора разведданных фигурант ездил по городу в маршрутках, с которых скрыто фотографировал места предполагаемого пребывания или проезда украинских войск.

Во время обысков у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон с поличным. Также зафиксированы переводы средств на его криптовалютный кошелек, которые поступали из РФ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Взрывы в Днепре

18 апреля в Днепре прогремел взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога, а в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики. Позже в Днепре сообщили еще о нескольких взрывах. Местных жителей просили пройти в укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Днипро
NEWS
Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое
Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться