СБУ затримала афериста в колонії Житомира, він наживався на родичах українських полонених

У Житомирській виправній установі затримали ув'язненого, який обманював родичів полонених. Тепер йому загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, незаконну діяльність організував ув'язнений однієї з виправних установ Житомира.

Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких - бійців ЗСУ, які потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.

Потім фігурант телефонував родинам українських захисників і за гроші обіцяв знайти та повернути їх додому.

Частина спільників перебуває на волі

"Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тисяч гривень. Сума залежала від платоспроможності потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед них були його мати та цивільна дружина.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником понад 50 тисяч гривень із близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.

Йому загрожує тюремний термін

Під час обшуків у камері ув'язненого-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено кілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за фактом шахрайства. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

Зловмисники намагаються нажитися на родичах полонених

Нещодавно уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що шахраї знову придумали нову злочинну схему зі збагачення. Цього разу рідним і знайомим військовополонених пропонують за гроші "включити" їх у списки на обмін.

Також шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як можливість для наживи. Невідомі з профілів представляються ім'ям звільнених захисників, пропонують "інформацію", а потім починають вимагати гроші.