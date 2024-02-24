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Пропонують “включити” полонених у списки на обмін. Українців попередили про шахрайську схему

Україна, Субота 24 лютого 2024 15:54
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Пропонують “включити” полонених у списки на обмін. Українців попередили про шахрайську схему Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (facebook.com dmytro lubinetsа)
Автор: Каріна Левицька

Шахраї знову вигадали нову злочинну схему збагачення. Цього разу рідним та знайомим військовополонених пропонують за гроші “включити” їх у списки на обмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За даними омбудсмена, зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду “включити” їхніх рідних до списків на обмін або “прискорити” процес обміну конкретного військовослужбовця.

Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

"На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали “прохання” позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - повідомив Лубінець.

Він також зауважив, що працівники його інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

"Також звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як отримати довідку про перебування військового у полоні.

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