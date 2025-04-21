СБУ затримала 5 проросійських агітаторів, серед них - однопартієць екснардепа Мураєва

Служба безпеки затримала п'ятьох проросійських інтернет-агітаторів, які публічно підтримували війну РФ проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів. Серед них - колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За матеріалами справи, однопартієць Мураєва адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Facebook. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв російського диктатора Володимира Путіна. Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тисяч користувачів.
Ще один фігурант - співробітник одного із заводів ну Київській області, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.
Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалася у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ.
На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала рашистів та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.
Інший фігурант - водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини кремля.
Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах тоді ще нардепа Євгена Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.
У січні 2022 року Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення. Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядають колишнього народного депутата Євгена Мураєва.
У липні 2023 року Мураєву повідомили про підозру у державній зраді.
У березні 2024 року слідство у справі колишнього нардепа Євгена Мураєва було завершено. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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