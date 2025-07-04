СБУ затримала 17-річного підлітка: коригував масовані удари по Києву

"Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. Згідно з матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували в Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей", - зазначили в СБУ.

Фото: затримання російського агента в Києві (t.me/SBUkr)

Правоохоронці з'ясували, що головним завданням підлітка була дорозвідка. Він отримував від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній стан.

Росіяни переважно цікавилися енергооб'єктами, штабами Сил оборони та об'єктами системи ППО.

Хлопця затримали біля одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував доповідь. У зловмисника вилучили телефон, на який він фотографував об'єкти.

17-річному хлопцеві повідомили про підозру в держзраді. Тепер йому загрожує довічний термін із конфіскацією майна.