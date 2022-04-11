РФ почти закончила подготовку к наступлению на Донбассе, - Минобороны

Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей могут начаться в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

По его словам, оккупанты перешли к фазе завершения возобновления своих подразделений и перебрасывания их на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова", - заявил Мотузяник.

Он добавил, что в последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось и будет продолжать увеличиваться.

В Минобороны также сообщили, что возможное возобновление наступления России на Киев будет зависеть от боевых действий в Донецкой и Луганской областях

"На данный момент с территории Киевской и Черниговской областей российские подразделения были частично выбиты, частично они сами отошли, переброшены на территорию Беларуси, оттуда - на территорию России, и оттуда - на территорию Востока Украины. Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях", - сказал спикер Минобороны.

Он отметил, что известно о нескольких батальонных тактических группах на территории Беларуси, осуществляющих демонстрационные действия.