СБУ запретила въезд известному российскому певцу

Причина запрета - поддержка певцом аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ
Служба безопасности запретила въезд в Украину известному российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Сообщается, что такое решение приняли в связи с высказываниями Сюткина "относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ".
Напомним, 27 апреля 2020 года в Киеве во Дворце Украина должен был состояться концерт Валерия Сюткина. В 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин говорил, что аннексия Крыма является восстановлением исторической справедливости.
Также РБК-Украина сообщало, что за 2019 год СБУ запретила въезд 675 гражданам РФ. В общем, от начала 2014 года, Служба безопасности не пустила в Украину более 5 тыс. россиян.