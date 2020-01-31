СБУ заборонила в’їзд відомому російському співаку

Причина заборони - підтримка співаком анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ
Служба безпеки заборонила в’їзд до України відомому російському співаку Валерію Сюткіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
Повідомляється, що таке рішення прийняли у зв’язку із висловлюваннями Сюткіна "щодо "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ".
Нагадаємо, 27 квітня 2020 року у Києві у Палаці Україна мав відбутися концерт Валерія Сюткіна. У 2014 році в інтерв'ю Дмитру Гордону Сюткін говорив, що анексія Криму є відновленням історичної справедливості.
Також РБК-Україна повідомляло, що за 2019 рік СБУ заборонила в’їзд 675 громадянам РФ. Загалом, від початку 2014 року, Служба безпеки не впустила до України понад 5 тис. росіян.