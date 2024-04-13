СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції

Малюк заявив про це під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади. Херсонець організовував замах разом із ворожими спецслужбами

"Місцевого жителя Херсона було затримано 10 квітня. Він організовував разом із ворожими спецслужбами замах на Прокудіна. З глибини 12 км було запущено новий зразок ворожого fpv-дрону", - сказав Малюк.

Місцевий мешканець корегував вогонь, будучи на місці. Співробітники СБУ його затримали на завершальному етапі замаху. Також співробітникам удалося посадити дрон.

"Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших хлопців, посаджений вчасно", - зазначив Малюк.