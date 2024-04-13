СБУ предотвратила покушение на Прокудина: Малюк рассказал детали операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеркала Недели.

Малюк заявил об этом во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Херсонец организовывал покушение совместно с вражескими спецслужбами

"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина. С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона", - сказал Малюк.

Местный житель корректировал огонь будучи на месте. Сотрудники СБУ его задержали на завершающем этапе покушения. Также сотрудникам удалось посадить дрон.

"Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот подлец, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Всё это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших ребят, посажен вовремя", - отметил Малюк.