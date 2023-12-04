СБУ запобігла продажу до Росії крадених запчастин до МіГ-29

У спецслужбі уточнили, що "ділки" хотіли продати країні-агресору стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 мільйонів гривень.

Схема "ділків"

Слідчі з'ясували, що до цієї оборудки був причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав таке обладнання зі складу компанії-виробника.

"Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту", - йдеться у повідомленні.

Також було встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на своїй станції техобслуговування (СТО). Пізніше для реалізації запчастин він розмістив оголошення на спеціалізованому сайті.

"За інформацією СБУ, опублікованою "рекламою" зацікавилися представники військово-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора", - зазначають у спецслужбі.

Затримання фігурантів та вилучення комплектуючих

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності та заблокували продаж військового обладнання окупантам. Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта було вилучено:

10 авіанасосів;

2 стартер-генератори;

1 тисячу додаткових комплектуючих.

Що загрожує зловмисникам

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

У СБУ додали, що наразі зловмисникам "світить" до 12 років в'язниці.

Що відомо про авіадеталі

Як підтвердила ініційована спецслужбами експертиза, це авіаційне обладнання технічно справне для застосування у бойових умовах.

Таким чином було ухвалено рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб українських військових.

Слід нагадати, що літаки МіГ-29 також використовуються Повітряними силами ЗСУ.

Українські МіГи-29

Кількість МіГ-29 в авіапарку Сил оборони України після початку широкомасштабної військової агресії проти нашої країни наразі невідома. Проте такі винищувачі, зокрема, передавали Україні в рамках оборонної допомоги Польща та Словаччина.

Ще навесні речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначав, що на озброєнні Сил оборони є п'ять бригад винищувачів Су-27 та МіГ-29.

"Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади Су-27 та три - МіГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі", - розповідав він в ефірі телемарафону.