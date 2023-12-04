СБУ предотвратила продажу в Россию краденых запчастей к МиГ-29

В спецслужбе уточнили, что "дельцы" хотели продать стране-агрессору стартер-генераторы и авианасосы с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 миллионов гривен.

Схема "дельцов"

Следователи выяснили, что к данной сделке был причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл такое оборудование из состава компании-производителя.

"Затем злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и последующего сбыта", - говорится в сообщении.

Также было установлено, что коммерсант длительное время прятал авиакомплектующие на своей станции техобслуживания (СТО). Позже, для реализации запчастей, он разместил объявление на специализированном сайте.

"По информации СБУ, опубликованной "рекламой" заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора", - отмечают в спецслужбе.

Задержание фигурантов и изъятие комплектующих

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам. В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта были изъяты:

10 авианасосов;

2 стартер-генератора;

1 тысяча дополнительных комплектующих.

Что грозит злоумышленникам

Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В СБУ добавили, что теперь злоумышленникам "светит" до 12 лет тюрьмы.

Что известно об авиадеталях

Как подтвердила инициированная спецслужбами экспертиза, это авиационное оборудование технически исправно для применения в боевых условиях.

Таким образом было принято решение суда о передаче соответствующей продукции для нужд украинских военных.

Следует напомнить, что самолеты МиГ-29 также используются Воздушными силами ВСУ.

Украинские МиГи-29

Количество МиГ-29 в авиапарке Сил обороны Украины после начала широкомасштабной военной агрессии против нашей страны пока неизвестно. Однако такие истребители, в частности, передавали Украине в рамках оборонной помощи Польша и Словакия.

Еще весной спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отмечал, что на вооружении Сил обороны есть пять бригад истребителей Су-27 и МиГ-29.

"У нас пять бригад истребителей: две бригады Су-27 и три - МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, которые морально и физически устарели", - рассказывал он в эфире телемарафона.