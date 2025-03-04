СБУ заочно повідомила підозру російському актору-пропагандисту Охлобистіну

За даними слідства, у вересні 2022 року Охлобистін став хедлайнером концерту-мітингу на Красній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

Під час виступу Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави. Також СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

Охлобистіну повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Хто такий Охлобистін?

Іван Охлобистін є російським актором, який відзначився антиукраїнською шовіністською позицією, зокрема підтримкою "ЛДНР", через що в жовтні 2022 року був внесений до санкційного списку України. Окрім нашої країни, актору заборонений в'їзд й до низки інших країн.

Пропутініст виступив з підтримкою повномасштабного вторгнення терористів на територію України після чого організував флешмоб "Работайте, братья". У вересні 2022 року, під час концерту з нагоди так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій до складу Росії - запам'ятався закликами до "священної війни" та вигуками "гойда".