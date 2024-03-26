СБУ "заманила" в Україну і затримала банду наркоторговців із країн ЄС

Про кого йдеться

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС.

Згодом вони організували наркотрафік і залучили спільників для його реалізації.

Зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику - метадону, який отримували від своїх "постачальників" із кількох регіонів нашої держави.

Як наркотики перевозили через кордон

Для переправлення наркотиків до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур'єрів.

Щоб перевезти "товар" через кордон, вони вшивали його в підкладку верхнього одягу або ховали в багажі серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах.

У такий спосіб організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця отримувати "прибуток" у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

Їх "заманили" в Україну

Правоохоронцям вдалося нейтралізувати міжнародне злочинне угруповання, унаслідок спецоперації в Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Серед них - троє його організаторів. Вони переховувалися в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.

Щоб їх затримати, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, під час якої фігурантів було "виведено" на територію України та затримано.

Що їм загрожує

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності.

Також виявлено гроші, ймовірно отримані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за фактом "замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб".

Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави, зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Злочини, пов'язані зі збутом наркотиків