СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам

В СБУ считают что 23 гражданина РФ причастны к провокациям

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сообщается, что въезд закрыли 23 россиянам, которых выдворили из Великобритании и которые имеют отношение к разведывательным службам РФ.

"Председатель СБУ (Василий Грицак - ред.) отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - говорится в сообщении.

По словам председателя СБУ, российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее, главы министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам Российской Федерации (РФ).