Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам

НовостиПолитика    27.03.2018 - 21:55
Фото: Василий Грицак (ssu.gov.ua)
Фото: Василий Грицак (ssu.gov.ua)

В СБУ считают что 23 гражданина РФ причастны к провокациям

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сообщается, что въезд закрыли 23 россиянам, которых выдворили из Великобритании и которые имеют отношение к разведывательным службам РФ.

"Председатель СБУ (Василий Грицак - ред.) отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами", - говорится в сообщении.

По словам председателя СБУ, российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее, главы министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам Российской Федерации (РФ).

В СБУ перехватили телефонные разговоры российских военных на Донбассе СБУ за четыре года усилила свои возможности по противодействию агрессии РФ, - Грицак
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top