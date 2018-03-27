СБУ заборонила в'їзд в Україну 23 виселеним з Британії росіянам

В СБУ вважають, що 23 громадянина РФ причетні до провокацій

Служба безпеки України закрила в'їзд 23 громадянам Росії, яких вигнали з Великобританії в зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, повідомляється, що в'їзд закрили 23 росіянам, яких вигнали з Великобританії і які мають відношення до розвідувальним службам РФ.

"Голова СБУ Василь Грицак - ред.) зазначив, що їх діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, які визначені Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року - заохочення дружніх взаємин між державами", - йдеться в повідомленні.

За словами голови СБУ, російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокаціям, спрямованим на підрив основ міжнародної стабільності і безпеки.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глави міністерства внутрішніх справ та Департаменту міграції Литви підписали укази, згідно з якими в Литву заборонений в'їзд 44 громадянам Російської Федерації (РФ).