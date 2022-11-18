СБУ закрила масштабне онлайн-казино, яке вивело в Росію 3 млрд гривень

За даними правоохоронці, зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, яку очолювали росіяни.

При цьому українці в цьому угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і реєстрацію клієнтів віртуального казино.

Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі.

СБУ встановила, що за період своєї "роботи" зловмисники з території України до РФ через криптоперекази вивели майже 3 млрд гривень.

Наразі силовики повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 українців та 5 росіян вже повідомили про підозру за такими статтями ККУ:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває слідство, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала активи видобувних компаній олігарха з РФ, який фінансував російську агресію.