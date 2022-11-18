СБУ закрыла масштабное онлайн-казино, которое вывело в Россию 3 млрд гривен

Служба безопасности заблокировала масштабное онлайн-казино. Из-за которого вывели в Россию крупную сумму почти на 3 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным правоохранителей, у злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, которую возглавляли россияне.
При этом украинцы в этой группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и регистрацию клиентов казино.
Кроме того, они мониторили платежи и отлаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети.
СБУ установила, что за период своей "работы" злоумышленники с территории Украины в РФ через криптопереводы вывели почти 3 млрд гривен.
В настоящее время силовики полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.
Десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 украинцев и 5 россиян уже сообщили о подозрении по таким статьям УК:
Продолжается следствие, решается вопрос об избрании мер фигурантам.
Напомним, ранее СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха из РФ, финансировавшего российскую агрессию.
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