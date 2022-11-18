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СБУ закрыла масштабное онлайн-казино, которое вывело в Россию 3 млрд гривен

Фото: СБУ закрыла масштабное онлайн-казино (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности заблокировала масштабное онлайн-казино. Из-за которого вывели в Россию крупную сумму почти на 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, у злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, которую возглавляли россияне.

При этом украинцы в этой группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и регистрацию клиентов казино.

Кроме того, они мониторили платежи и отлаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети.

СБУ установила, что за период своей "работы" злоумышленники с территории Украины в РФ через криптопереводы вывели почти 3 млрд гривен.

В настоящее время силовики полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

Десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 украинцев и 5 россиян уже сообщили о подозрении по таким статьям УК:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Продолжается следствие, решается вопрос об избрании мер фигурантам.

Напомним, ранее СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха из РФ, финансировавшего российскую агрессию.

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