ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ закликали звернути увагу на роботу "Сенс банку"

Новость на русском →
Середа 25 січня 2023 16:21
СБУ закликали звернути увагу на роботу "Сенс банку" Фото: СБУ закликали звернути увагу на роботу "Сенс банку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України має звернути увагу на роботу "Сенс банку" (колишній "Альфа банк Україна") під час війни та на чиновників, які покривають їхню антиукраїнську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука у Facebook.

На думку експерта, "Альфа-Банк" впевнено почувається в Україні завдяки підтримці з боку начальника департаменту фінансового моніторингу НБУ Наталії Дегтярьової.

"Навесні 2018 року НБУ за ті самі порушення оштрафував "Укрсоцбанк", тоді вже повністю поглинений "Альфа-Банком", і "ТАСкомбанком". Але голову правління ТАС Катерину Мелеш НБУ звільнив за порушення, а ось її колегу з "Альфа Банку" - Вікторію Михайльо - чомусь немає. Чому, а точніше "скільки" коштує це "ні", схоже, знала Наталія Дегтярьова. Саме її департамент пропустив договори топ-менеджменту українського "Альфа Банку" про "золоті парашути". Нещодавно НБУ оштрафував Sense Bank за порушення у сфері фінмоніторингу на 47,7 млн грн.

Кушнірук вважає, що СБУ має звернути увагу на роботу російського банку під час війни та на чиновників, які "покривають їхню антиукраїнську діяльність".

Нагадаємо, в Україні близькі Володимиру Путіну російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен мають значні активи, в т.ч. Альфа Банком, який нещодавно був перейменований на "Сенс Банк".

Читайте РБК-Україна в Google News
Альфа-Банк Служба безпеки України
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли Leopard надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон