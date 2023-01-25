СБУ закликали звернути увагу на роботу "Сенс банку"

Служба безпеки України має звернути увагу на роботу "Сенс банку" (колишній "Альфа банк Україна") під час війни та на чиновників, які покривають їхню антиукраїнську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука у Facebook .

На думку експерта, "Альфа-Банк" впевнено почувається в Україні завдяки підтримці з боку начальника департаменту фінансового моніторингу НБУ Наталії Дегтярьової.

"Навесні 2018 року НБУ за ті самі порушення оштрафував "Укрсоцбанк", тоді вже повністю поглинений "Альфа-Банком", і "ТАСкомбанком". Але голову правління ТАС Катерину Мелеш НБУ звільнив за порушення, а ось її колегу з "Альфа Банку" - Вікторію Михайльо - чомусь немає. Чому, а точніше "скільки" коштує це "ні", схоже, знала Наталія Дегтярьова. Саме її департамент пропустив договори топ-менеджменту українського "Альфа Банку" про "золоті парашути". Нещодавно НБУ оштрафував Sense Bank за порушення у сфері фінмоніторингу на 47,7 млн грн.

Кушнірук вважає, що СБУ має звернути увагу на роботу російського банку під час війни та на чиновників, які "покривають їхню антиукраїнську діяльність".