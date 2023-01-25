СБУ призвали обратить внимание на работу "Сенс банка"

Служба безопасности Украины должна обратить внимание на работу "Сенс банка" (бывший "Альфа банк Украина") во время войны и на чиновников, покрывающих их антиукраинскую деятельность.

По мнению эксперта, "Альфа-Банк" уверенно чувствует себя в Украине благодаря поддержке со стороны начальника департамента финансового мониторинга НБУ Натальи Дегтяревой.

"Весной 2018 года НБУ за одни и те же нарушения оштрафовал "Укрсоцбанк", тогда уже полностью поглощенный "Альфа-Банком", и "ТАСкомбанком". Но председателя правления ТАС Екатерину Мелеш НБУ уволил за нарушение, а вот ее коллегу из "Альфа Банка" - Викторию Михайльо - почему-то нет. Почему, а точнее "сколько" стоит это "нет", похоже, знала Наталья Дегтярева. Именно ее департамент пропустил договоры топ-менеджмента украинского "Альфа Банка" о "золотых парашютах". Недавно НБУ оштрафовал Sense Bank за нарушение в сфере финмониторинга на 47,7 млн грн. Но почему-то при этом никаких санкций к менеджменту банка, хотя бы к главе его финмониторинга, как это бывает в подобных случаях, нет", - заявил экономист.

Кушнирук считает, что СБУ должна обратить внимание на работу российского банка во время войны и на чиновников, "покрывающих их антиукраинскую деятельность".