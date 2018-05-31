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СБУ задержала злоумышленников за вымогательство более 30 тыс. долларов

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 00:39
Иллюстративное фото (facebook.com ssu.gov.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com ssu.gov.ua)

В Ивано-Франковске задержан лидер преступной группировки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области организованную преступную группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа платить "возмещение" участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали так называемые "проценты".

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства двадцати пяти тысяч долларов США от местного предпринимателя и шести тысяч американских долларов от жителя областного центра.

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников в одном из населенных пунктов Тисменицкого района во время получения очередного денежного транша в размере ста тридцати тысяч гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска задержан лидер группировки.

Ранее правоохранители задокументировали получение рэкетирами десяти тысяч гривен - первой части "долга" бизнесмена.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Спецоперация по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали участников организованной группировки, которая специализировалась на похищении людей, силовом "отжиме" бизнеса, имущества и вымогательстве денег в столичном регионе.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, вымогательство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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