СБУ затримала зловмисників за вимагання понад 30 тис. доларів

В Івано-Франківську затриманий лідер злочинного угруповання

Співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на вимагання грошей у мешканців регіону. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що до складу банди входили жителі обласного центру з кримінальним минулим. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за "вирішення" інциденту. У разі відмови платити "відшкодування" учасники угруповання вдавалися до фізичної розправи і нараховували так звані "відсотки".

Оперативники спецслужби зафіксували факт вимагання двадцяти п'яти тисяч доларів США від місцевого підприємця і шести тисяч американських доларів від жителя обласного центру.

Співробітники СБУ затримали двох зловмисників в одному з населених пунктів Тисменицького району під час отримання чергового грошового траншу в розмірі ста тридцяти тисяч гривень. Одночасно на одній з центральних вулиць Івано-Франківська затриманий лідер угруповання.

Раніше правоохоронці задокументували отримання рекетирами десяти тисяч гривень - першої частини "боргу" бізнесмена.

Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Спецоперацію з викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Київській області співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіциєю затримали учасників організованого угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні людей, силовому "віджим" бізнесу, майна та вимаганні грошей у столичному регіоні.