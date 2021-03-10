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СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника НАН Украины

Автор: Роман Тверденко

Служба безопасности Украины задержала на взятке высокопоставленного чиновника Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать коммерсанту помещение в здании академии.

Об этом сообщает сайт СБУ.

По данным следствия, заместитель директора одного из институтов НАН требовал от предпринимателя деньги з аренду нежилого помещения в институте электродинамики НАН в центре Киева.

Правоохранители зафиксировали передачу чиновнику первой части аванса и задержали его в кабинете при получении второй части взятки. Далее коммерсант по условиям незаконного соглашения о долгосрочной аренде, должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально

Чиновник подозревается по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Идут обыски по месту работы.

Напомним, в ноябре 2020 года СБУ обнаружила оружейный тайник в здании президии Национальной академии аграрных наук. В нем найдены оружие, взрывчатка и боеприпасы.

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