СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника НАН Украины

Служба безопасности Украины задержала на взятке высокопоставленного чиновника Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать коммерсанту помещение в здании академии.

По данным следствия, заместитель директора одного из институтов НАН требовал от предпринимателя деньги з аренду нежилого помещения в институте электродинамики НАН в центре Киева.

Правоохранители зафиксировали передачу чиновнику первой части аванса и задержали его в кабинете при получении второй части взятки. Далее коммерсант по условиям незаконного соглашения о долгосрочной аренде, должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально

Чиновник подозревается по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Идут обыски по месту работы.